Didem Balçın ile Can Aydın'ın düğün tarihi belli oldu
Didem Balçın, 6 aydır beraber olduğu avukat Can Aydın’la nişanlandı. Çift, Balçın’ın ailesinin evinde gerçekleşen isteme merasiminde nişan yüzüklerini taktı.
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“Kuruluş Osman” dizisinin Selcan Hatun’u Didem Balçın ve 6 aydır ilişki yaşadığı avukat Can Aydın evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Çift, önceki akşam Balçın’ın ailesinin evinde gerçekleşen merasimle nişanlandı. Tören için evin süslemesini Esra Erol’un kardeşi Bihter Erol yaptı.
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Bu özel gününde Didem Balçın’ı yakın arkadaşları Rojda Demirer, İdil Fırat, Mert Fırat, Miray&Emre Çapa, Alper Baytekin, Çağatay Öztürk ve Ayfer Dönmez de yalnız bırakmadı. Didem Balçın ve Can Aydın, bu yaz nikâh masasına oturacak.