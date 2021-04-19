Didem Balçın doğum için gün sayıyor!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Gün sayıyor
Oyuncu Didem Balçın ve avukat Can Aydın, geçtiğimiz mayıs ayında evlenmişti. Daha önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Balçın, bu kez yeni pozlarını paylaştı. Doğum için gün sayan oyuncuya, fotoğraflarda eşi de eşlik etti.
2
Cansız manken sandım
Şarkıcı Gülşen ayna karşısında yeni kıyafetlerini denerken paylaşım yaptı. Altına da şu notu yazdı: “Cansız manken sandım, benmişim ayol.”
3
Paten kaymaya bayılıyorum
Demet Özdemir hafta sonu paten kayarken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun sportif tarzı takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Özdemir bu kez paten kayarken çekilen karelerini Instagram hesabına yükledi. Ünlü oyuncu o karelerin altına “Paten kaymaya bayılıyorum. Çok profesyonel olmasam da fırsatını buldukça hemen geçiriyorum ayaklarıma, güzel havalara hazırım” notunu düştü. Özdemir’in pembe taytında adının yazılı olması da dikkat çekti.
4
İlk poz
Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile ilk bebeklerini bekleyen oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı. Hamileliğinde 21’inci haftasına giren oyuncunun karnının belirginleştiği görüldü. Yakında anne olacak Makal’ın evinde verdiği pozları takipçilerinden birçok beğeni aldı.
5
Üç silahşörler
Ali Poyrazoğlu ve Okan Bayülgen, pandeminin başından beri Bodrum’daki evinde yaşayan dostları Ferhan Şensoy’u ziyarete gitti. Bu ziyaretten kareleri Instagram hesabına yükleyen Ali Poyrazoğlu yeni projelere imza atacaklarını da duyurdu: “Ferhan’a gittik. Yeni kitaplarını kutlamaya. Merak edenler için: Çiçek gibiyiz. Üç silahşörler yeni projeler peşinde.”
6
Gece gece havuz
Oyuncu Melisa Döngel, havuz sezonunu açtı. Döngel, Antalya’daki bir otelin havuzuna girdiği anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Gece gece sıcak havuz keyfi mi?”
7
Tarihte yolculuk
Ece Vahapoğlu, eşi Cihan Alpay ve 16 aylık oğlu Efe ile Fethiye’de tatil yapıyor. Ünlü sunucu önceki gün Kayaköy Antik Kenti’ni gezerken çekilen aile fotoğraflarını Instagram hesabında şu notla paylaştı:
“M.Ö. 4’ncü yüzyıla ışınlandık. Ben 2016 yılında Likya Ultra Maratonu’nda koşmaya geldiğimde ziyaret etmiştim bu antik kenti; bugün oğlumuzu getirdik. Bizden başka bir çift yabancı turist vardı o kadar... Efe yerdeki taşlarla ilgilendi durdu; böylesine zor bir zeminde küçük çocukla yine iyi idare ettik.”
8
Ramazan yardımı
Gamze Özçelik kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile bu kez Afrika ülkesi Mali’ye gitti. Ülkenin başkenti Bamako’da ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında yardım eli uzatan Özçelik, bu geziden kareleri Instagram hesabında da paylaştı.
9
Market alışverişi
Ece Sükan, önceki gün Arnavutköy’de market alışverişi yaparken görüntülendi. Sükan’a ekrana döneceği haberleri hakkında “Şu an için bir şey yok” dedi. Sükan, Cansu Dere ile Marmaris’te tatil planı olup olmadığı sorusuna ise “Yaparız herhalde” diye yanıt verdi.