Didem Balçın doğum için gün sayıyor!

Tarihte yolculuk Ece Vahapoğlu, eşi Cihan Alpay ve 16 aylık oğlu Efe ile Fethiye’de tatil yapıyor. Ünlü sunucu önceki gün Kayaköy Antik Kenti’ni gezerken çekilen aile fotoğraflarını Instagram hesabında şu notla paylaştı:



“M.Ö. 4’ncü yüzyıla ışınlandık. Ben 2016 yılında Likya Ultra Maratonu’nda koşmaya geldiğimde ziyaret etmiştim bu antik kenti; bugün oğlumuzu getirdik. Bizden başka bir çift yabancı turist vardı o kadar... Efe yerdeki taşlarla ilgilendi durdu; böylesine zor bir zeminde küçük çocukla yine iyi idare ettik.”