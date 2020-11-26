Diana Spencer'in hiç görülmemiş bir fotoğrafını paylaştı: Arkadaşlık anları
Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen ne yakından tanıyan arkadaşları unutuyor onu ne de hiç tanımasalar da uzaktan hayran hayran takip edenler.
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ARKADAŞLIK ANLARI
Bir peri masalının kahramanından unutulmaz bir trajedinin kurbanına dönüşen Lady Diana Spencer; bir zamanlar onunla arkadaşlık eden bir ünlü tarafından bir kez daha anıldı.
YAT GEZİSİ
Ünlü moda evi Valentino'nun kurucu ortaklarından Giancarlo Giammetti, Galler Prensesi Diana'nın daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.1990 yılının eylül ayında çekilen fotoğrafta Diana, bir yatta Giammetti ve Preslav Prensi Kyril ile birlikte görülüyor. Diana, o dönemde Prens Charles ile evliydi ancak ayrı yaşıyorlardı. Her ikisinin de başkalarıyla ilişkisi vardı. Giammettii'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve Diana'yı anan mesajlar geldi.
HALA UNUTULMADI
Bundan tam 23 yıl önceydi. O dönemde Paris'te itfaiyeci olarak çalışan Xavier Gourmelon, gecenin karanlığında trafik kazasının yaşandığı yere ulaşmıştı. Kaza geçiren aracın arka koltuğunda sarışın genç bir kadın vardı. Gourmelon, kim olduğunu bilmeden o kadının yanına gitti ve hemen ilk yardım uygulamaya başladı. Gourmelon, kimliğini sonradan öğrendiği genç kadına oksijen verdi ve arabadan çıkardı. Sakinleşmesi için de elini tutuyordu.
Mega News Agency, Backgrid UK, Depo Photos
SON SÖZLERİ
O sarışın genç kadının bilinci henüz kapanmamıştı. Elini tutan itfaiye erine sordu: "Aman Tanrım! Ne oldu?" Bundan birkaç dakika sonra o genç kadının kalbi durdu. Sadece ailesini değil bütün dünyayı üzüntüye boğan o kazanın kurbanlarından biri olan genç kadın, artık resmi olarak "prenses" değilse bile her zaman "halkın prensesi" olarak kalacak olan Diana Spencer'dı.
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