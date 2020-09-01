DHY kurası ne zaman yapılacak? Gözler Sağlık Bakanlığı 94. DHY kura sonuçlarında
DHY kurasının ne zaman yapılacağı yayımlanan takvim ile belli oldu. PBS üzerinden; ‘Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası’ ön başvuruları 27 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında alındı. Daha sonra ağustos ayında tercihlerini yapan adaylar heyecanla kura tarihi beklemeye başladılar. İşte 2020 Sağlık Bakanlığı DHY kura tarihi
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Sağlık Bakanlığı DHY kuraları için geri sayım başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacak olan ) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamalarının ön başvuruları temmuz ayında alındı. PBS üzerinden; tüm adaylar için tercih başvuruları 26 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri aralığında yapıldı. Yayımlanan kılavuz içerisinde kura tarihi duyuruldu.
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DHY KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?
DHY kurası 02 Eylül 2020 Çarşamba günü yapılacak.
GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER 1) Mal Bildirim Formu 2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş) 3) Askerlik Durum Belgesi 4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi 5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu) 6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.