DHY kurası ne zaman yapılacak? Gözler Sağlık Bakanlığı 94. DHY kura sonuçlarında

Sağlık Bakanlığı DHY kuraları için geri sayım başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacak olan ) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamalarının ön başvuruları temmuz ayında alındı. PBS üzerinden; tüm adaylar için tercih başvuruları 26 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri aralığında yapıldı. Yayımlanan kılavuz içerisinde kura tarihi duyuruldu.