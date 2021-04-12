DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? DHBT sınavı soruları ve cevapları yayımlandı

DHBT sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ertelenen DHBT 2021 yılında 11 Nisan’da gerçekleştirildi. Sınava başvuran adaylar sorulara ve cevaplara 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebiliyorlar. Sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.