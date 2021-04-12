DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? DHBT sınavı soruları ve cevapları yayımlandı
DHBT sınavı soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen KPSS DHBT 11 Nisan tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını araştırmaya başladılar. İşte DHBT soruları cevapları ve sonuçlara dair detaylar
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DHBT sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ertelenen DHBT 2021 yılında 11 Nisan’da gerçekleştirildi. Sınava başvuran adaylar sorulara ve cevaplara 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebiliyorlar. Sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.
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DHBT SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinin (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimi içerisinde yer almıyor. DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır.
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtlarıÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.