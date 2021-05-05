ÖSYM'den son dakika KPSS duyurusu... DHBT sonuç sorgulama: 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sonuçları Açıklandı
ÖSYM'den son dakika KPSS DHBT duyurusu yapıldı. ÖSYM'den DHBT sonuç açıklaması geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almayı hedefleyenlerin DHBT sınavı sonuçları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden DHBT sonuçlarını sorgulayıp güncelleyebiliyor. İşte ÖSYM'den yapılan sonuç duyurusu ve DHBT sonuç sorgulama ekranı
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11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları açıklandı. ÖSYM resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından DHBT sonuçlarının açıklandığını duyurdu. DHBT sınavına giren adaylar, AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden sonuçları öğrenebiliyor.DHBT SINAVI SONUCU SORGULAMA-TIKLAYINIZ
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2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sonuçları Açıklandı
11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
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ÖSYM'nin duyurusu ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün de açıklamada bulundu. Aygün, sosyal medya hesabından;"Değerli adaylarımız,11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
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DHBT CEVAPLARI YAYINLANDI
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.