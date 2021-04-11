DHBT sınavı soruları cevapları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS DHBT sınav yorumları
DHBT sınavı soruları ve cevapları merak edilen konular arasında yerini aldı. Ertelenen KPSS DHBT 2021 yılında 11 Nisan tarihinde saat 10:15’te başladı ve adaylara 60 dakika süre verildi. Adaylar sınav başvurularını 6-16 Kasım 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirmişlerdi. Peki, DHBT soruları cevapları ne zaman açıklanır? İşte detaylar
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DHBT soruları ve cevapları, sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Ertelenen DHBT 11 Nisan Pazar günü düzenlendi. Bu sınava katılan adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacak. 9 Aralık’ta yapılan DHBT sınavının soruları ve cevapları 11 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.
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DHBT SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
DHBT sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 09 Aralık 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 11 Aralık 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren erişilebildiler.
DHBT YORUMLARI
Evet DHBT sınavı sona ermiştir.
DHBT nasıl geçti diye soranlar olmuş. Girenler anlık: Cenaze muhteşemdi Allah rahmet eylesin
#dhbt sınav bitti bizde bittik...
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DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimi içerisinde yer almıyor. DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır.
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtlarıÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
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Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak “Değerlendirme” maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır.
Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS’ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS’ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.
Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az “1 ham puanı (net)” bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.