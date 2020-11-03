DHBT sınavı ne zaman yapılacak? 2020 DHBT sınav konuları ÖSYM açıklandı
DHBT sınavı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından organize edilecek olan söz konusu sınava katılacak olan adaylar, DHBT başvurularını kılavuzda yer verilen tarihlerde gerçekleştirecek. KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorunda olan adaylar, başvurularını AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ile tamamlayacaklar. Peki, DHBT sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2020 DHBT sınav konuları ve sınav tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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1
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2020-KPSS Ortaöğretim ve DHBT sınavıyla ilgili gelişmeler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde uygulanacak olan sınav ÖSYM takvimine göre 27 Aralık'ta organize edilecek ve sınavın başvuruları 6-16 Kasım tarihlerinde alınacak. DHBT sınav ücreti ödeme için son gün ise 17 Kasım olarak açıklandı. İşte, sınavla ilgili detaylar.
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BAŞVURULAR NE ZAMAN?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.
Başvurular 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 24 Kasım 2020
Sonuçlar 27 Ocak 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav 60 dakika sürecektir
DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.
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SINAV KONULARI
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.
Konu başlıkları aşağıda verilmiştir: a) İslam İnanç Esasları b) İslam İbadet Esasları c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi) d) Siyer e) İslam Ahlakı
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İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
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a) Tefsir b) Fıkıh c) Hadis d) Akaid ve Kelam e) İslam Tarihi f) Dinler ve Mezhepler Tarihi g) Dini Hitabet DHBT’de yer alan Kur’an-ı Kerim metinleri ve mealleri “Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975- 389-081-6, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali” isimli kaynaktan alınacaktır.