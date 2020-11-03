DHBT sınavı ne zaman yapılacak? 2020 DHBT sınav konuları ÖSYM açıklandı

2020-KPSS Ortaöğretim ve DHBT sınavıyla ilgili gelişmeler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde uygulanacak olan sınav ÖSYM takvimine göre 27 Aralık'ta organize edilecek ve sınavın başvuruları 6-16 Kasım tarihlerinde alınacak. DHBT sınav ücreti ödeme için son gün ise 17 Kasım olarak açıklandı. İşte, sınavla ilgili detaylar.