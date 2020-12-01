DHBT sınavı ne zaman? KPSS DHBT ertelendi mi? ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı

DHBT NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklama, 'Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.' dedi.



DHBT'nin yapılacağı yeni tarih ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.