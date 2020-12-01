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Hürriyet
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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 15:41 | 

DHBT sınavı ne zaman? KPSS DHBT ertelendi mi? ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı

DHBT’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi oturumu 2020 yılında 27 Aralık’ta yapılacaktı. Yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklanmasının ardından gözler sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceğine çevrilmişti. Peki, DHBT sınavı ne zaman yapılacak? İşte yapılan açıklama

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DHBT 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. KPSS DHBT ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Başkan Aygün, “Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.' dedi. Peki DHBT ne zaman yapılacak?

2DHBT NE ZAMAN YAPILACAK
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DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklama, 'Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.' dedi.

DHBT'nin yapılacağı yeni tarih ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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