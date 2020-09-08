DHBT sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2020 DHBT takvimi!
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), bu alandan sınava girecek olan adayların araştırdığı konu oldu. '2020 DHBT sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. ÖSYM'nin yurt genelinde gerçekleştireceği sınavda, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer bulmak isteyen öğrenciler DHBT'ye katılım sağlayacak. Peki, 2020 DHBT sınavı ne zaman?
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2020 DHBT sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği sınavın neticesine göre aldıkları puanla bu birimlere atanma şansını elde edecek olan vatandaşlar, DHBT sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2020 DHBT takvimi...
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2020 DHBT TAKVİMİ
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.
Başvurular 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 24 Kasım 2020
Sonuçlar 27 Ocak 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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DHBT HAKKINDA
DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.
DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.