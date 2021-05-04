DHBT sınav sonucu ne zaman açıklanacak? İşte 2020 DHBT sonuçlarında son durum
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavı 11 Nisan'da yapılmıştı. 2020 KPSS DHBT sınavına katılan adayların heyecanlı bekleyişi devam ederken, tüm gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, DHBT sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
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2020 DHBT oturumuna katılan adaylar 11 Nisan'dan bu yana sonuç tarihini araştırıyor. Alacakları sonuçlara göre tercih sürecini bekleyecek adaylar, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. İşte, DHBT sonuçlarında son durum...
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SORULAR YAYIMLANDI
11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinin (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimi içerisinde yer almıyor. DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır.
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.