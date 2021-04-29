DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'den son bilgiler

DHBT sonuçları ile ilgili heyecan devam ediyor. Ertelenen KPSS DHBT oturumu 11 Nisan’da düzenlendi. Merkezi sınava giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Sınav soruları ve cevapları 12 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde erişime açıldı. İşte, sonuçlara dair son gelişmeler...