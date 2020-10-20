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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 15:08 | 

DHBT başvurusu ne zaman? İşte sınav ve başvuru takvimi

ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek DHBT oturumu için belirlenen başvuru ve sınav tarihleri, söz konusu sınava katılım sağlayacak binlerce aday tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alan DHBT sınavının tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, DHBT başvurusu ne zaman?

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Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşlar, 2020 DHBT sınavı hakkındaki sorgulamalarını yoğunlaştırdı. ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği sınavın neticesine göre aldıkları puanla bu birimlere atanma şansını elde edecek olan vatandaşlar, DHBT sınavı ne zaman yapılacağını ve başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

22020 DHBT TAKVİMİ
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2020 DHBT TAKVİMİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

Başvurular 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 24 Kasım 2020

Sonuçlar 27 Ocak 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

3DHBT HAKKINDA
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DHBT HAKKINDA

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

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Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.

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