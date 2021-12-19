DHA muhabiri, Avrupa'nın talip olduğu test kitini denedi
Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (OİBMTAL) Ar-Ge merkezinde öğrenciler tarafından montajlanıp, kullanıma hazır hale getirilen ve Avrupa'nın da talip olduğu 'BRS-CA' Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti'ni, DHA muhabiri denedi. Tükürük numunesi alınıp, yapılan testin sonucu 15 dakikada çıktı. OİBMTAL Müdürü Güray Köken "Burun ve genizden yapılan testler, insanları çok rahatsız ediyor. Bizim geliştirdiğimiz test kitleri sayesinde tükürük ile kimseyi rahatsız etmeden alacağımız numuneler sonucunda çocuklarımız eğitimlerine de devam edebilecek" dedi.