DHA, karantinadaki Heinsberg’e girdi

Heinsberg’de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Akçay, “Şu anda uzun zamandan beri kapalı olan bu okulun önündeyiz. Kendi çocuğum da bu okula gidiyordu. Şubatın 24-25’inden itibaren koronavirüs nedeniyle okulu kapattılar. Hemen hemen bu olay ortaya çıktığından beri ilk kapanan okul diye biliyorum” dedi.