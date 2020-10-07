DGS üniversite kayıt tarihleri ne zaman? AÖF DGS 2020 üniversite kayıtları ile ilgili bilgiler
DGS üniversite kayıtları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Adaylar kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptırıyorlar. 2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerli olacak. 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar e-Kayıt işlemleri yapılabilecek. İşte DGS üniversite kayıtları ile ilgili bilgiler
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DGS üniversite kayıt tarihleri, sınava giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ağustos ayında düzenlenen DGS'de yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden işlemlerini yapabilecekler.
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DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.
ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.
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AÖF DGS KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖF DGS internet başvuru ve kayıt tarihleri ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Dikey Geçiş İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, 2020-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.’ ibaresi yer alıyor.