DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler DGS 2020 tercih kılavuzu ve taban puanlarında
DGS tercihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. DGS'ye giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla tercih tarihlerinin ve DGS taban puanlarının açıklanmasını beklemeye başladılar. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre işlemlerini gerçekleştirdiler. Peki 2020 DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
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DGS tercihleri her yıl DGS taban puanları ve tercih kılavuzuna göre yapılıyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınavın sonuçlarının belli olmasının ardından tercih heyecanı başlıyor. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, en çok 30 tercih yapabiliyor. 2020 DGS tercih kılavuzu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İşte geçtiğimiz yılın taban puanları ve tercihlerin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar...
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
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DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2019 yılı DGS taban puanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.