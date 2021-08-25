DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS 2021 tercih tarihleri ve kılavuzu bekleniyor
DGS tercihleri ile ilgili heyecan giderek artıyor. DGS 2021 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanacaklar. Peki, DGS 221 tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar
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DGS tercihleri her yıl belirli tarihlerde alınıyor. DGS’ye giren ve sonuçlarını öğrenen adaylar heyecanla tercihleri beklemeye başladılar. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül’de sonuçların açıklanmasının ardından tercihler 25 Eylül’de başlamıştı. Henüz bu yılki tercih tarihleri açıklanmadı. Yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak. İşte sürece dair bilgiler
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. 11 Temmuz’da düzenlenen sınavın sonuçları 11 Ağustos’ta erişime açıldı. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül’de sonuçların açıklanmasının ardından tercihler 25 Eylül’de başlamıştı.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
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YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2021-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2021-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.