DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS 2020 tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş
DGS tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları 7 Eylül'de erişime açıldı. Başvuruları 9-17 Haziran'da alınan sınava bu yıl 389 bin 308 aday başvurmuştu. Sonuçlarını öğrenen adaylar heyecanla DGS tercih tarihlerini beklemeye başladılar. İşte DGS tercihleri ve taban puanları ile ilgili detaylar
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DGS tercih kılavuzu ve taban puanları yoğun ilgi görüyor. DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. 9 Ağustos’ta düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. DGS tercihleri geçtiğimiz yıl sonuçların 25 Temmuz’da açıklanmasının ardından 21 Ağustos’ta başladı.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihleri geçtiğimiz yıl sonuçların 25 Temmuz’da açıklanmasının ardından 21 Ağustos’ta başladı. 20202 DGS tercih tarihleri ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?DGS tercih kılavuzu her yıl tercih tarihlerinde yayımlanıyor. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.
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Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.
Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.
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DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS tercih kılavuzu içerisinde güncel bilgiler yayımlanacak. 2019 yılı DGS taban puanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.