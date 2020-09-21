DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS 2020 tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş

DGS tercih kılavuzu ve taban puanları yoğun ilgi görüyor. DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. 9 Ağustos’ta düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. DGS tercihleri geçtiğimiz yıl sonuçların 25 Temmuz’da açıklanmasının ardından 21 Ağustos’ta başladı.