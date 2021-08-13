Gündem Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 - 08:21 | 13 Ağustos 2021 - 08:21

DGS tercihleri ne zaman, tarih belli oldu mu? 2021 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM duyuru ekranında

2021 DGS tercihleri sonuç duyurusu ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar, DGS tercihlerini aldıkları puanlar doğrultusunda gerçekleştirebilecek. Tercih sürecinin detaylarını merak edenlerin gözü kulağı ÖSYM'nin yayınlayacağı duyuru ekranında. Peki, DGS tercihleri ne zaman, tarih belli oldu mu? 2021 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?