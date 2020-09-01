DGS tercihleri ne zaman? İşte DGS sonuç açıklanma tarihi!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2020 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları henüz erişime açılmadı. Şimdi de sürece ilişkin en önemli adımlardan tercihlerin tarihi sorgulanıyor. DGS tercihleri, 2020 tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından başlayacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman?
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2020 DGS sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler varken, gözler tercih dönemine çevrildi. DGS tercihleri ile okumak istedikleri bölümü listeleyecek olan vatandaşlar, bu işlemin ne zaman olacağını öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.
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TERCİHLER NE ZAMAN?
DGS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Ancak bir önceki yıl DGS sonuçları baz alındığında 2020 DGS tercihlerinin, sonuç açıklandıktan yaklaşık iki hafta sonra başlayacağı tahmin ediliyor.
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Konuya dair bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.