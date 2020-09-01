DGS tercihleri ne zaman? İşte DGS sonuç açıklanma tarihi!

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.



DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.



2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.



Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.



