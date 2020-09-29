DGS tercihleri ne zaman, hangi gün bitiyor? 2020 DGS sonuçları için tarih detayı!

DGS tercihleri ne zaman bitecek ve DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. ÖSYM'nin gerçekleştireceği değerlendirmeye, belirlenen tarih aralığında yapacakları tercihlerle dahil olabilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorguluyor. İşte, DGS tercihlerinin biteceği tarih ve o konu hakkında bazı bilgiler



