DGS tercihleri ne zaman hangi gün bitecek? 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) son tercih tarihi yaklaşıyor!

DGS tercihleri ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 11 Temmuz'da yapılan ve sonuçları 11 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilen DGS sınavının tercihleri ÖSYM tarafından 27 Ağustos'ta başladı. 2021 ÖSYM takvimine göre DGS tercihleri 7 Eylül 2021 tarihine kadar alınmaya devam edecek. Tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanacak olan adaylar yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre yazacaklar.