DGS tercihleri ne zaman hangi gün bitecek? 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) son tercih tarihi yaklaşıyor!
DGS tercih tarihleri, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 27 Ağustos tarihinde başlayan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınacak. 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan boş kontenjanlara göre tercihlerini yapacak olan adaylar, DGS tercihlerinin sonuçlarına göre lisans programlarına yerleşebilecekler. Gözler şimdi son tercih tarihinde. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, 2021 DGS son tercih tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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DGS tercihleri ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 11 Temmuz'da yapılan ve sonuçları 11 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilen DGS sınavının tercihleri ÖSYM tarafından 27 Ağustos'ta başladı. 2021 ÖSYM takvimine göre DGS tercihleri 7 Eylül 2021 tarihine kadar alınmaya devam edecek. Tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanacak olan adaylar yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre yazacaklar.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.
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Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.
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Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2020-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/DGS/minmax07102020.pdf Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda kendileri yapacaklardır. Tercihlerin tümüyle iptali yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.