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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS 2023 tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak? Sonuçların ardından tercih takvimi bekleniyor!

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#DGS 2023#DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak#ÖSYM DGS 2023 Tercih Kılavuzu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 10:29

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 Dikey Geçis Sınavı Temmuz ayında gerçekleştirildi. ÖSYM, DGS sonuçlarını da 11 Ağustos tarihinde öğrencilerin erişimine açtı. Adaylar sınavda elde ettikleri sonuca göre tercihlerini gerçekleştirecek. DGS tercih kılavuzu ile paylaşılacak taban puan, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri DGS tercihlerinde yol gösterecek. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek tercih tarihlerine çevrildi. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS 2023 tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak? İşte o konu hakkında bilgiler...

1/3DGS tercihleri ne zaman başlayacak ÖSYM ile DGS 2023 tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak Sonuçların ardından tercih takvimi bekleniyor

DGS 2023 tercih tarihi adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla (lisans) tamamlamak isteyen adaylar DGS sınavına girdi. Geçtiğimiz günlerde de DGS sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi sonuc.osym.gov.tr ile açıklandı. Adaylar ÖSYM'den gelecek tercih tarihi ve kılavuzu doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirecek. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

2/3DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS tercih tarihinin sınav sonuçlarının belli olmasıyla önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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3/3DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

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