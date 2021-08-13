DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinde son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından hesaplanan puanları kapsamında tercih sürecine girecek adaylar, DGS tercihleri için başvuru takvimini sorgulamaya başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
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İki yıllık ön lisans diplomalarını lisans diplomasına çevirmek isteyen adaylar, DGS puanlarının ardından şimdi de tercihlerine odaklandı. Tercihlerin ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar, ÖSYM'den gelecek duyurulara kilitlendi. İşte, Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinde son durum...
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TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl 9 Ağustos’ta yapılan DGS’nin sonuçları 7 Eylül’de açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 25 Eylül-2 Ekim arasında alınmaya başlanmıştı.
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2020 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamanın sınav sonuçları açıklandıktan sonra gelmesi ön görülüyor.
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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.