DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2021 Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinde son durum!

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Geçtiğimiz yıl 9 Ağustos’ta yapılan DGS’nin sonuçları 7 Eylül’de açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 25 Eylül-2 Ekim arasında alınmaya başlanmıştı.



2020 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamanın sınav sonuçları açıklandıktan sonra gelmesi ön görülüyor.



