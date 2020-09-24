DGS tercihleri ne zaman başlar? 2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte geçtiğimiz yılın DGS tercih tarihleri

DGS tercih süreciyle ilgili bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen 2020-DGS’nin sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Sonuç duyurusu ardından adaylar DGS tercih sürecinin başlamasını bekliyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ile birlikte DGS tercih işlemleri başlayacak. Peki, DGS 2020 tercihleri başladı mı? DGS tercih kılavuzu paylaşıldı mı?



Eylül ayının son günlerinde DGS 2020 tercihleri için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz yıl baz alındığında DGS tercih sürecinin kısa süre sonra başlaması bekleniyor.