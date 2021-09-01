2021 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarında son durum
2021-DGS tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını ve belirlenen son tarihe kadar yapılabileceğini bildirdi. Şimdi ise tercihlerin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman açıklanacak?
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İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık programlara tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı 2021 DGS'de tercih süreci başladı. Aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yapan adaylar, sonrasında uygun programlara yerleştirilecek. Öte yandan sonuçlar için de araştırmalar başladı. İşte, 2021-DGS tercih işlemlerinde son durum...
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TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih sonuçlarına ilişkin bir tarih bilgisi bulunmuyor.
7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.