DGS tercihleri başladı mı? ÖSYM DGS tercih kılavuzu ÖSYM adresinde yayınlanıyor
DGS 2020 sınav sonuçları ardından gözler tercih sürecine çevrildi. 2020 DGS tercih sonuçları 7 Eylül'de ÖSYM tarafından açıklandı. Aldıkları puanlar doğrultusunda tercihte bulunacak adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzunu dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, DGS tercihleri başladı mı? DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
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1
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DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı. DGS, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün ve açıköğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.
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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak elektronik ortamda yapacak. DGS tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak belirtilen tarih aralığında gerçekleştirebilecek.
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DGS SONUÇLARI BEKLENENDEN ERKEN AÇIKLANDI
Dikey Geçiş Sınavı (2020 DGS) sonuçları ÖSYM takviminde belirtilen tarihten önce açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan DGS 2020 sınavı sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanması bekleniyordu. Sonuç duyurusu 2 gün önce 7 Eylül 2020 tarihinde geldi.