DGS tercihleri başladı mı? ÖSYM DGS tercih kılavuzu ÖSYM adresinde yayınlanıyor

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı. DGS, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün ve açıköğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.