DGS tercihleri başladı mı? DGS 2020 tercih kılavuzu ve taban puanlarında detaylı bilgiler

TABLO-1 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Tabloda alfabetik sıra ile önce üniversitelerin adları verilmektedir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları, adları, öğretim süresi, hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, programa alınacak öğrenci sayıları (KONT.sütununda) verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları “Bakınızlar” alanında 1, 2, 3... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği tablodan sonra “TABLO-1’DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI” başlığı altında, numara sırasına göre açıklanmaktadır.



2. Bu tabloda yükseköğretim lisans programları için belirtilen kontenjanlar ve koşullar, Yükseköğretim Kurulunca saptanmıştır. Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz.



3. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir:



a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı önleyecek bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir.



b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler.



4. Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması hâlinde o program için yapılan tercihler işleme konmaz; merkezî yerleştirme işlemi, ilgili adayın bu programdan sonra belirttiği tercihler dikkate alınarak uygulanır.



5. Bir programın bağlı olduğu kurum veya adı yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir. Yükseköğretim kurumları, gerekli gördükleri takdirde, bir programı iki veya daha fazla uygulama grubuna ayırabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organının kararı ile yapılır.



6. Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2019-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.