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DGS 2023 tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler DGS tercihlerinde...

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#DGS Tercih 2023#DGS Tercihleri Ne Zaman#ÖSYM DGS Tercih Kılavuzu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 11:37

DGS tercih kılavuzu 2023, sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sayfası üzerinden açıklandı. 2023 DGS sonuçları ile sayısal ve sözel bölümden doğru ve yanlış cevap sayısı ile DGS puanları belli oldu. Şimdi ise sıra tercih maratonunda. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla (lisans) tamamlamak isteyen adaylar DGS tercih kılavuzu için ÖSYM açıklamasına odaklandı. Adaylar DGS taban puan, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi dahilinde tercihlerini tamamlayacak. Peki DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS tercihleri ile ilgili detaylar...

1/4DGS 2023 tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak Gözler DGS tercihlerinde...

DGS tercihleri 2023... Dikey Geçiş Sınavı geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirildi. DGS sonuçları da 11 Ağustos itibarıyla ÖSYM sonuç açıklama sistemi sonuc.osym.gov.tr ile erişime açıldı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda tercihlerini gerçekleştirecek. Bu gelişmeyle beraber adayların gündeminde "DGS tercihleri başladı mı? DGS 2023 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?" soruları yer alıyor. Peki DGS tercih tarihi belli oldu mu? DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM AİS ile DGS tercih ekranı ve ayrıntılı bilgiler...

2/4DGS SONUÇLARI BELLİ OLDU

DGS SONUÇLARI BELLİ OLDU

DGS sınav sonuçları ÖSYM takvimi doğrultusunda 11 Ağustos günü erişime açıldı. Adaylar DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr'de görüntüleyebilecek.

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3/4DGS 2023 TERCİHLERİ NE ZAMAN

DGS 2023 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS tercih tarihinin sınav sonuçlarının belli olmasıyla önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

4/4DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

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