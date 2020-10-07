DGS sonuçları sorgula: DGS tercih sonuçları ve yerleştirme taban puanları sorgulama! ÖSYM DGS tercih ek tercihleri ne zaman?
DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM üzerinden erişime açıldı. DGS tercih sonuçları ve yerleştirme taban puanları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. DGS sayısal verileri aracılığıyla örgün, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açıköğretim DGS yerleştirme sonuçları bilgisini paylaşan ÖSYM, toplam 111 bin 430 kontenjandan 94 bin 24 adetinin dolduğunu ifade etti. Diğer taraftan 17 bin 406 kontenjan ise boş kaldı. Peki, boş kalan kontenjanlar için DGS ek tercihleri ne zaman alınmaya başlanacak? İşte, DGS tercih sonuçları ve yerleştirme puanları hakkında detaylı bilgiler
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DGS tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasının ardından adayların erişimine açıldı. Dikey Geçiş Sınavı ile İki yıllık eğitim almış olduğu bölümden dört yıllık ilgili bir bölüme geçiş yapmak isteyen vatandaşlar, aldıkları puan ile DGS tercihlerini gerçekleştirmiş ve bu aşamanın ardından DGS tercih sonuçları için bekleyişe başlamıştı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından 7 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'da açıklandı. İşte, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek olan DGS tercih sonuçları açıklaması hakkında detaylı bilgiler
DGS TERCİH SONUÇLARI VE EK TERCİH BİLGİLERİ
Toplam 208 bin 46 adayın tercih yaptığını ifade eden ÖSYM, 111 bin 430 kontenjandan 94 bin 24 adetinin dolduğunu duyurdu. Boş kalan kontenjan sayısı ise 17 bin 46 olarak ilan edildi. İşte, DGS tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, DGS tercih sonuçları için şu duyuruyu yaptı;
25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı(2020-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Ekim 2020 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ileçarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarakdeğerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puanaeklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü notsistemine dönüştürülecek.
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KAYITLAR 09-15 EKİM TARİHLERİNDE
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek
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DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS ek tercih kontenjanları, önümüzdeki hafta ÖSYM tarafından erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir ay içerisinde açıklanan kontenjanların, bu yıl daha erken dönemde erişime açılması bekleniyor.
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2020-DGS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 9-13 Ekim tarihine kadar, YÖK"ün e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
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e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.