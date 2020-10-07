DGS sonuçları sorgula: DGS tercih sonuçları ve yerleştirme taban puanları sorgulama! ÖSYM DGS tercih ek tercihleri ne zaman?

DGS tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasının ardından adayların erişimine açıldı. Dikey Geçiş Sınavı ile İki yıllık eğitim almış olduğu bölümden dört yıllık ilgili bir bölüme geçiş yapmak isteyen vatandaşlar, aldıkları puan ile DGS tercihlerini gerçekleştirmiş ve bu aşamanın ardından DGS tercih sonuçları için bekleyişe başlamıştı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından 7 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'da açıklandı. İşte, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek olan DGS tercih sonuçları açıklaması hakkında detaylı bilgiler



DGS TERCİH SONUÇLARI VE EK TERCİH BİLGİLERİ



Toplam 208 bin 46 adayın tercih yaptığını ifade eden ÖSYM, 111 bin 430 kontenjandan 94 bin 24 adetinin dolduğunu duyurdu. Boş kalan kontenjan sayısı ise 17 bin 46 olarak ilan edildi. İşte, DGS tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler