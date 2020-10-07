DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Son 2 gün!
DGS tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasının ardından adayların erişimine açılacak. İki yıllık eğitim almış olduğu bölümden dört yıllık ilgili bir bölüme geçiş yapmak isteyen vatandaşlar, aldıkları puan ile DGS tercihlerini gerçekleştirdi. Bu aşamanın ardından DGS tercih sonuçları için bekleyiş başladı. Peki, binlerce öğrencinin merakla beklediği 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan DGS tercih sonuçları açıklaması hakkında detaylı bilgiler
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DGS tercih sonuçları için kritik süreç başladı. Binlerce adayın 2yıllık bir bölümden 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmek için merakla beklediği DGS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte erişime açılacak. Adaylar, DGS tercih sonuçları açıklamasının ardından yerleştirme durumlarını görüntüleyebilecek. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih işlemleri, geçtiğimiz yıl 28 Ağustos tarihinde tamamlanmış ve 4 Eylül tarihinde yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Bu yıl DGS tercihlerinin 2 Ekim tarihinde tamamlandığı düşünülürse, DGS tercih sonuçlarının 9 Ekim 2020 tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Bu tarih ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilir.
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DGS YERLEŞTİRME PUANI NASIL HESAPLANIR?
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ileçarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarakdeğerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puanaeklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü notsistemine dönüştürülecektir