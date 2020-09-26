DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercih ekranı 2020
DGS tercih ekranı ÖSYM'nin tercih işlemlerinin başlatmasının ardından erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, DGS tercih işlemlerinin 25 Eylül-2 Ekim arasında yapılacağını açıkladı. Dikey geçiş yaparak 4 yıllık üniversitelere girecek olan öğrenciler, ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercihlerini gerçekleştirecekler. Tercih işlemleri sürerken gözler DGS yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Peki, 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS tercih sonuçlarıyla ilgili bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2020 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzuyla beraber DGS tercihleri alınmaya başlandı. 7 Eylül’de sonuçları açıklanan 2020 Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinde adaylar üniversitelerin dikey geçiş kontenjanlarına yerleşecekler. ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacak olan DGS tercihlerinin ardından değerlendirme sonuçları ilan edilecek. Ancak DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. İşte, detaylar.
2
Abone Ol
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2020 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Bu yıl DGS tercih işlemlerinin 25 Eylül-2 Ekim arasında yapılacak.
Geçen yıl DGS tercih sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde tarihinde açıklanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
3
Abone Ol
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 7 Eylül’de sonuçları açıklanan 2020 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2020-DGS) tercih işlemlerinin 25 Eylül’de başlayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Aygün, şunları söyledi:
5
Abone Ol
“Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020DGS”