DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercih ekranı 2020

2020 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzuyla beraber DGS tercihleri alınmaya başlandı. 7 Eylül’de sonuçları açıklanan 2020 Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinde adaylar üniversitelerin dikey geçiş kontenjanlarına yerleşecekler. ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacak olan DGS tercihlerinin ardından değerlendirme sonuçları ilan edilecek. Ancak DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. İşte, detaylar.