DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM değerlendirme süreci başlıyor

DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 27 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından alınmaya başlanan 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. DGS tercih sonuçlarıyla 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenciler üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 DGS tercihleri ile ilgili bilgiler.