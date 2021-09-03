DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS yerleştirme sonuçlarında son durum
2021 DGS tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, kendilerini lisans öğrencisi yapacak tercih sonuçlarına odaklandı. ÖSYM'nin yapacağı değerlendirme işleminin ardından tercih sonuçlarının adayların erişimine açılması bekleniyor. Peki, 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
'DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusu, 2021-2022 eğitim yılında belirlenen lisans kontenjanlarına dikey olarak geçiş yapmayı planlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl için belirlenen kontenjanlara, aldıkları puanlara göre tercih işlemi yapan binlerce kişi, ÖSYM'nin sonuç açıklama haberine kilitlendi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.
3
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih sonuçlarına ilişkin bir tarih bilgisi bulunmuyor.
7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.