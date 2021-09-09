DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 DGS yerleştirme sonuçlarında son durum

DGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tercihlerin ardından sonuçlar erişime açılacak. 7 Eylül'ün ardından 2021 DGS tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, kendilerini lisans öğrencisi yapacak tercih sonuçlarına odaklandı. ÖSYM'nin yapacağı son dakika açıklama ile 2021 DGS tercih sonuçları aday T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Gözler şimdi sonuç ekranında. İşte, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarında son durum...