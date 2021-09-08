DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS 2021 tercih sonuçları için geri sayım
DGS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM açıklaması bekleniyor. DGS’ye giren adaylar tercih işlemlerini 7 Eylül tarihine kadar tamamladılar. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 25 Eylül ve 2 Ekim tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 7 Ekim’de açıklanmıştı. 2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerli olacak. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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DGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler 27 Ağustos tarihinde başladı ve 7 Eylül'de sona erdi. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklar. DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.
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DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 25 Eylül ve 2 Ekim tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 7 Ekim’de açıklanmıştı. Bu yıl DGS tercihleri 7 Eylül’de sona erdi.
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.
ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.
Tercihleri sonucunda bir lisans programına yerleşen öğrencilerin intibak işlemleri, 2547 sayılı Kanun’un 18/b-5 maddesi uyarınca yerleştikleri üniversitelerin ilgili kurulları tarafından yapılmaktadır.