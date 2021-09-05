DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercihlerinde son tarih yaklaşıyor!

DGS tercih sonuç ekranı üzerinden açıklanacak olan yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başlayan DGS tercihleri 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından gerçekleşecek. Ardından ise DGS tercih sonuçları ilan edilecek. Ancak DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik henüz bir duyuru yayınlanmadı.