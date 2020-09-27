DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercihleri devam ediyor!

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bu yıl DGS tercih işlemlerinin 25 Eylül-2 Ekim arasında yapılacak.



Geçen yıl DGS tercih sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde tarihinde açıklanmıştı. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.



