DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 DGS tercihleri bekleniyor!
2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından puanları doğrultusunda eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar tercihleri beklemeye başladı. Peki, DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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'DGS tercihleri ne zaman başlayacak?' sorusu 2020 tercih sonuçlarının ardından gündem oldu. Öğrenciler şimdi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 tercih kılavuzu ve kontenjanların yayınlanacağı zamanı bekliyor. İşte, 2020 DGS tercihleri hakkında son durum ve ayrıntılar...
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
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Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
DGS tercihleriyle ilgili ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2019 yılı DGS taban puanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.