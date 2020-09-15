DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS 2020 tercihleri için heyecanlı bekleyiş
DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklama heyecanla bekleniliyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen DGS’de süreç devam ediyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) bu yıl 389 bin 308 aday başvurdu. Peki DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? İşte detaylar…
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DGS tercih kılavuzu ve taban puanları ile ilgili araştırmalar hızlandı. DGS 2020 yılında 9 Ağustos’ta düzenlendi. Sınava giren adayların sonuçları eylül ayı içerisinde erişime açıldı. Şimdi gözler tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar DGS tercihlerini, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzuna göre yapacaklar. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
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DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2019 yılı DGS taban puanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.