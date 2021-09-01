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Haber Giriş: 01 Eylül 2021 - 02:36 | 

DGS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları! 2021 DGS tercihleri ne zaman bitecek?

DGS tercih ekranı üzerinden başlayan başvuru süreci devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Ağustos tarihinde başlayan Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri AİS ekranı üzerinden yapılacak. Adayları 2021 DGS tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekecek. Yükseköğretim lisans programları taban puanları DGS tercihlerinde yol gösterecek. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, DGS tercih tarihleri ve kılavuz bilgileri.

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DGS tercih tarihleri son gelişmeler ile adayları tarafından takip ediliyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri ÖSYM takvimine göre 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. http://ais.osym.gov.tr internet sitesinden alınacak DGS tercihlerinde üniversitelerin kontenjan bilgilerine de ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılacak.

2DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

3DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS taban puanları için 2020 yılına ait verilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

DGS TABAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

4DGS TERCİHLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

DGS TERCİHLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

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Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2020-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/DGS/minmax07102020.pdfTercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda kendileri yapacaklardır. Tercihlerin tümüyle iptali yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

Tercihleri sonucunda bir lisans programına yerleşen öğrencilerin intibak işlemleri, 2547 sayılı Kanun’un 18/b-5 maddesi uyarınca yerleştikleri üniversitelerin ilgili kurulları tarafından yapılmaktadır.

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