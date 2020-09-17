DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak? 2020 DGS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor!

DGS tercih kılavuzu ile 2020 DGS tercih işlemlerine yön verecek binlerce önlisans mezunu aday, ÖSYM'nin bu kapsamdaki açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Sonuçların erişime açılmasının ardından günler geçmesine rağmen tercihlere ilişkin bir gelişme olmaması, bu hususta beklenti içinde olan adayları daha da meraklandırıyor. Adaylar öte yandan geçtiğimiz yıl DGS tercih ve yerleştirme sürecinin nasıl seyrettiğini de araştırarak bu yılın tercih tarihleri hakkında fikir yürütmek istiyor. İşte, 2020 DGS tercihleri hakkında son gelişmeler...