DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak? 2020 DGS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor!
İki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans programlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar için düzenlenen DGS'de sonuçların açıklanmasının ardından şimdi de tercih heyecanı başladı. Sonuçların geçtİğimiz günlerde açıklanması ile tercihlere odaklanan adaylar, ÖSYM'den gelecek olan haberlere odaklandı. ÖSYM'nin öncelikle 2020 DGS tercih kılavuzunu yayımlaması ardından ise merakla beklenen tercihlerin başlaması bekleniyor. Peki, 2020 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
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DGS tercih kılavuzu ile 2020 DGS tercih işlemlerine yön verecek binlerce önlisans mezunu aday, ÖSYM'nin bu kapsamdaki açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Sonuçların erişime açılmasının ardından günler geçmesine rağmen tercihlere ilişkin bir gelişme olmaması, bu hususta beklenti içinde olan adayları daha da meraklandırıyor. Adaylar öte yandan geçtiğimiz yıl DGS tercih ve yerleştirme sürecinin nasıl seyrettiğini de araştırarak bu yılın tercih tarihleri hakkında fikir yürütmek istiyor. İşte, 2020 DGS tercihleri hakkında son gelişmeler...
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
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Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
DGS tercihleriyle ilgili ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2019 yılı DGS taban puanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.