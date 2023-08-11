DGS tam puan kaç? DGS'de en yüksek (tavan) puan 500'mü?

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar eldeedilir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standartsapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanır.