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DGS tam puan kaç? DGS'de en yüksek (tavan) puan 500'mü?

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#DGS 2023#DGS Tam Puan Kaç#DGS'de En Yüksek Puan 500'Mü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 14:16

DGS 2023 sonuçları açıklandı. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamayı hedefleyen adaylar, sınavda elde ettikleri sonuca göre DGS tercihlerini gerçekleştirecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla bazı detaylar da merak ediliyor. Peki DGS tam puan kaç? DGS'de en yüksek puan 500'mü? İşte konu hakkında bilgiler...

1/3DGS tam puan kaç DGSde en yüksek (tavan) puan 500mü

DGS tam puan kaç sorusu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Üniversite eğitimini 4 yıla çıkarmak isteyen öğrencilerin katıldığı sınav Temmuz ayında gerçekleştirildi. Söz konusu sınavın sonuçları da 11 Ağustos günü erişime açıldı. Bununla beraber DGS en yüksek puan da merak konusu oldu. Peki DGS'de en yüksek (tavan) puan 500'mü? İşte ayrıntılar...

2/3DGS TAM PUAN KAÇ, EN YÜKSEK PUAN 500 MÜ

DGS TAM PUAN KAÇ, EN YÜKSEK PUAN 500 MÜ?

DGS puan hesaplama formülü diğer sınav sistemlerindeki gibi farklıdır. Ancak DGS'de YKS gibi tavan puan 500 değildir.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

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3/3DGS PUANI NASIL HESAPLANIR

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar eldeedilir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standartsapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanır.

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