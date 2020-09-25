DGS taban puanları açıklandı mı? İşte DGS 2020 geçiş bölümleri

DGS tercih işlemleri 2020 yılında 25 Eylül'de başladı. Adaylar işlemlerini 2 Ekim tarihine kadar yapabilecekler. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir.