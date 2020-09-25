DGS taban puanları açıklandı mı? İşte DGS 2020 geçiş bölümleri
DGS taban puanları ve geçiş bölümleri, tercih işlemlerini yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. DGS tercihleri 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Bu tablolar içerisinde DGS geçiş bölümleri ile ilgili bilgiler yer alıyor. İşte DGS geçiş bölümleri ve detaylar
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DGS tercih işlemleri 2020 yılında 25 Eylül'de başladı. Adaylar işlemlerini 2 Ekim tarihine kadar yapabilecekler. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir.
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DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELERDİR?
DGS geçiş bölümleri yayımlanan tercih kılavuzu içerisinde yer aldı. Tablo-1’de Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, Tablo-2’ de Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları yer alıyor.
Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.
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DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS 2019 taban puanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.