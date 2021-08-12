DGS taban puanları 2021: Başarı sıralamaları ve taban puanları

ÖSYM tarafından hazırlanan DGS'ye giriş yapan pek çok aday, edindikleri puan ile DGS taban puanları detaylarını karşılaştıracak ve buna göre tercih işlemlerinde bulunacak. DGS taban puanları geçtiğimiz yıllarda yapılan yerleştirmeler baz alınarak gözden geçirilecek. Peki, ÖSYM verileri ile DGS taban puanları 2020-2021 nereden görüntülenebilir? İşte, eğitimlerini 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyen vatandaşlar için ÖSYM DGS taban puanları bilgisi



