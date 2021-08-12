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Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 - 09:26 | 

DGS taban puanları 2021: Başarı sıralamaları ve taban puanları

DGS taban puanları ve kontenjanları, DGS tercih işlemlerine başlayacak olan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Lisans öğretimine geçiş yapacak olan öğrenciler ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kontenjan bilgisi doğrultusunda DGS tercihlerini tamamlayacaklar. DGS tercih kılavuzunda yükseköğretim kontenjanları, puan türü, okul kodları yer alacak. Gözler şimdi DGS taban puanları öğrenme ekranında. Peki, DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte, DGS taban puan görüntüleme ve 2021 DGS tercihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler..

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ÖSYM tarafından hazırlanan DGS'ye giriş yapan pek çok aday, edindikleri puan ile DGS taban puanları detaylarını karşılaştıracak ve buna göre tercih işlemlerinde bulunacak. DGS taban puanları geçtiğimiz yıllarda yapılan yerleştirmeler baz alınarak gözden geçirilecek. Peki, ÖSYM verileri ile DGS taban puanları 2020-2021 nereden görüntülenebilir? İşte, eğitimlerini 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyen vatandaşlar için ÖSYM DGS taban puanları bilgisi

2DGS TABAN PUANLARI 2021

DGS TABAN PUANLARI 2021

DGS taban puanları için 2020 yılına ait verilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

2020 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak YKS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından sürecin başlayacağı öngörülüyor.

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