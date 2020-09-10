DGS taban puanları 2020 ÖSYM tarafından yayımlandı mı?
DGS taban puanları ile tercih işlemlerine başlayacak olan adaylar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Tercih sürecinin başlaması ile birlikte DGS taban puanları bilgisini kullanacak olan adaylar, buna göre işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, DGS taban puanları 2020 nereden görüntülenir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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DGS taban puanları 2020, öğrencilerin tercih yapması için önemli bir koşul olacak. Buradan elde edecekleri bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, DGS taban puanları için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, DGS taban puanları 2020 yayımlandı mı? İşte, pek çok öğrencinin gündeminde yer alan o konu hakkında ÖSYM'den bazı detaylar
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DGS taban puanları için 2019 yılına ait verilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı.
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Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.