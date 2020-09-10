DGS taban puanları 2020 ÖSYM tarafından yayımlandı mı?

DGS taban puanları 2020, öğrencilerin tercih yapması için önemli bir koşul olacak. Buradan elde edecekleri bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, DGS taban puanları için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, DGS taban puanları 2020 yayımlandı mı? İşte, pek çok öğrencinin gündeminde yer alan o konu hakkında ÖSYM'den bazı detaylar