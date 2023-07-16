DGS soruları ve cevapları 2023 | ÖSYM DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 16 Temmuz DGS sayısal-sözel temel soru kitapçığı yayınlandı mı?

DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS cevap anahtarının erişime açılacağı tarih ve saate ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geniş kapsamlı düzenlenen merkezi sınavların ardından sınavın soruları ve cevapları sınav tamamlandıktan sonra erişime açılıyor. Geçtiğimiz yıl cevap anahtarı 13.45’den itibaren paylaşılmıştı.

DGS soruları ve cevaplarını içeren cevap anahtarının 16 Temmuz Pazar günü en geç saat 15.00’e kadar açıklanmış olması bekleniyor. DGS temel soru kitapçığı erişime açıldığında ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarından veya osym.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılıyor.

ÖSYM’nin son dakika duyurularını buradan takip edebilirsiniz. DGS cevap anahtarı erişime açıldıktan sonra detaylar haberimize eklenecektir.