DGS soruları ve cevapları 2023 | ÖSYM DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 16 Temmuz DGS sayısal-sözel temel soru kitapçığı yayınlandı mı?

DGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
DGS’de puan hesaplama işlemi yapılırken sayısal ve sözel bölümler için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak.
Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.
Adayların sayısal ve sözel bölümlerin her brinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak ortalaması 50, standart sapması 10 olan puanlara dönüştürülecek. Böylece adayların sayısal standart puan ve sözel standart puanı hesaplanacak.
ÖSYM tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suriyetle puanlama yapılacak.