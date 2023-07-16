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DGS soruları ve cevapları 2023 | ÖSYM DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 16 Temmuz DGS sayısal-sözel temel soru kitapçığı yayınlandı mı?

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#DGS Soruları Ve Cevapları#DGS Cevap Anahtarı#DGS Soru Ve Cevap Anahtarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 02:00

DGS soruları ve cevapları 2023, 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek sınavın tamamlanmasıyla öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında gelecek. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak veya açık-uzaktan eğitimden örgün eğitime geçmek isteyen binlerce aday DGS oturumlarında ter dökecek. Dikey Geçiş Sınavı olarak da bilinen DGS oturumlarında öğrencilere sayısal ve sözel alandan toplam 100 soru yöneltirken bu soruların yanıtlanması için 135 dakika sınav süresi verilecek. DGS cevap anahtarı, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını DGS temel soru kitapçığı ile görüntüleyebilecek. DGS cevap anahtarıyla beraber soruların A,B,C,D ve E şeklindeki doğru yanıtları sayfanın en alt kısmında yer alacak. Peki 2023 DGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? DGS sayısal ve sözel cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, DGS 2023 temel soru kitapçığı görüntüleme ekranı

1/7DGS soruları ve cevapları 2023 | ÖSYM DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 16 Temmuz DGS sayısal-sözel temel soru kitapçığı yayınlandı mı



DGS cevap anahtarı için sınav sonrası öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM’ye çevrilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi genellikle sınav sona erdikten sonra sınavın soruları ve cevaplarını adayların erişimine açıyor. 16 Temmuz Pazar günü sınava katılan ve sorularını kontrol etmek isteyen adaylar DGS soruları ve cevap anahtarına odaklanacak. DGS oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürdüğünden doğru yanıtlar puan hesaplamasında adayları bir adım öne taşıyacak. DGS sınavında her bölümdeki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı adayın ham puanı olacak. DGS soru kitapçığı sınav sona erdikten sonra görevlilere teslim edilecek. Bu sebeple sınav sonrası yayımlanacak DGS sözel ve sayısal cevap anahtarı mercek altına alınacak. Sabah saat 10:15’de başlayacak sınav 12.30’da sona erecek. Peki DGS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DGS soru ve cevap anahtarı sorgulama yöntemi…

2/7DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK

DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 DGS cevap anahtarının erişime açılacağı tarih ve saate ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geniş kapsamlı düzenlenen merkezi sınavların ardından sınavın soruları ve cevapları sınav tamamlandıktan sonra erişime açılıyor. Geçtiğimiz yıl cevap anahtarı 13.45’den itibaren paylaşılmıştı.

DGS soruları ve cevaplarını içeren cevap anahtarının 16 Temmuz Pazar günü en geç saat 15.00’e kadar açıklanmış olması bekleniyor. DGS temel soru kitapçığı erişime açıldığında ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarından veya osym.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılıyor.

ÖSYM’nin son dakika duyurularını buradan takip edebilirsiniz. DGS cevap anahtarı erişime açıldıktan sonra detaylar haberimize eklenecektir.

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3/7DGS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

DGS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

DGS 2023 Temel soru kitapçığı görüntüleme işlemleri ais.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle temel soru kitapçığını görüntüleyebilecek.

DGS cevap anahtarı sayısal ve sözel olmak üzere iki ayrı bölümden oluşacak. İlk bölümde sayısal 50 sorunun doğru yanıtı, ikinci bölümde ise sözel 50 sorunun cevabı yer alacak. Adaylar soru numarasına göre doğru yanıtı A,B,C,D,E şeklinde sorunun alt kısmında görüntüleyebilecek.

 

4/7DGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK

DGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

DGS’de puan hesaplama işlemi yapılırken sayısal ve sözel bölümler için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak.

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Adayların sayısal ve sözel bölümlerin her brinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak ortalaması 50, standart sapması 10 olan puanlara dönüştürülecek. Böylece adayların sayısal standart puan ve sözel standart puanı hesaplanacak.

ÖSYM tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suriyetle puanlama yapılacak.

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5/7DGS SONUÇLARI 11 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

DGS SONUÇLARI 11 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

 Dikey Geçiş Sınavı olarak da bilinen DGS sınav sonuçları 11 Ağustos’ta erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulamadan sorgulayabilir.

Adaylara basılı veya mail olarak sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanacak sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Adayların sınav sonuç ekranında sayısal ve sözel bölümden doğru-yanlış cevap sayıları, ön lisans başarı puanı ve 2023 DGS puanı yer alacak.

6/7HANGİ DURUMDA DGS SINAVI GEÇERSİZ SAYILACAK

HANGİ DURUMDA DGS SINAVI GEÇERSİZ SAYILACAK?

DGS sınav süresi boyunca adayların uymaları gereken sınav kuralları olacak. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adaylar hakkında gözetmenler tutanak tutarak resmi işlem yapabilecek.

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7/7DGS soruları ve cevapları 2023 | ÖSYM DGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 16 Temmuz DGS sayısal-sözel temel soru kitapçığı yayınlandı mı

Sınavda adayın konuşması, kopya çekmesi, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kağıdı kullanmaları veya cevapları başka bir kağıda yazmaları, kalem, silgi vb. alışverişlerde bulunmaları, sınav başlamadan soruları okumaya veya cevaplamaya başlamaları, sınav süresi bittiği halde cevaplama yapması ve sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunması durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacak.

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