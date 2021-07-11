DGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte 2021 DGS sonuç tarihi

ÖSYM sınav sorularının yayımlanma tarihi hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından düzenlenen tüm merkezi sınavlar, sınavdan kısa bir süre sonra erişime açılıyor. DGS soruları ve cevap anahtarları ÖSYM duyurular ekranında paylaşılacak.