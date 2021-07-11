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Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 - 11:26 | 

DGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte 2021 DGS sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sürerken sınavdan çıkan adaylar, sorular ve cevap anahtarı araştırmalarına başladı. Alacakları puanı sonuç tarihi öncesinde tahmin etmek isteyen adaylar, DGS soruları ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyor. Peki, DGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2DGS SONUÇ TARİHİ

DGS SONUÇ TARİHİ

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

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ÖSYM sınav sorularının yayımlanma tarihi hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından düzenlenen tüm merkezi sınavlar, sınavdan kısa bir süre sonra erişime açılıyor. DGS soruları ve cevap anahtarları ÖSYM duyurular ekranında paylaşılacak.

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